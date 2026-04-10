Vaduz (ots) -Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni besuchte am Donnerstag, 9. April 2026, Hamburg und traf sich dabei zu politischen Gesprächen mit Regierungsvertretern des Stadtstaats. Mit Senator Carsten Brosda, dem Zuständigen für die Kulturbehörde und die Bereiche Medien und Digitalisierung, tauschte sie sich über die kulturpolitischen Schwerpunkte und Herausforderungen Hamburgs sowie Kulturthemen der Bundespolitik aus. Im Fokus des Gesprächs standen dabei die Kulturförderung, Kulturstrategien, aber auch der Einfluss der KI im Kulturbereich. Ausserdem diskutierten sie über die Rolle und Herausforderung der Medien in politischen Prozessen.Beim anschliessenden Treffen mit Senatorin Katharina Fegebank, die zuständig für die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft ist, ging es um den Austausch über die aktuellen innen- und aussenpolitischen Prioritäten Hamburgs. Die Senatorin schilderte dabei die Auswirkungen der anhaltenden geopolitischen Spannungen auf die Energie- und Handelsmärkte, auf den Hafenstandort sowie auf die Energiepolitik Deutschlands. Ausserdem diskutierten die beiden Ministerinnen über die Prioritäten und die gemeinsamen Herausforderungen der Umwelt- und Klimapolitik. Senatorin Fegebank fungiert gleichzeitig als Zweite Bürgermeisterin Hamburgs.Liechtenstein und Deutschland verbindet traditionell eine enge Beziehung - politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell. Die Pflege der Kontakte zu Bundesländern spielt eine ebenso grosse Rolle, wie die Zusammenarbeit auf Bundesebene. Hamburg ist eine der bedeutendsten Städte Deutschlands. Die Stadt hat sich durch seine historische Rolle als Hafen- und Handelsstadt zu einem bedeutenden Medien- und Kulturzentrum entwickelt.Kunst und Kultur als BrückeUnter dem Titel "Begegnungen" präsentieren die liechtensteinischen Künstlerinnen Sandra Maier, Hanna Roeckle und Carol Wyss eine Auswahl an Fotografien, Malereien und Skulpturen im liechtensteinischen Honorarkonsulat in Hamburg. Im Rahmen ihres Besuchs nahm Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni an der Eröffnung der Ausstellung teil, die noch bis zum 30. April läuft.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturEsther Schindler, Amtsleiter-Stellvertreterin, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 62E-Mail: esther.schindler@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100939468