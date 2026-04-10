Wichtige Dispositionen: Zwei Abgänge und ein Neueinstieg

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Wir führen momentan 36 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 65%. In den letzten zwei Wochen wurden wir bei einer Position ausgestoppt, haben uns von einer verabschiedet, haben zwei neue aufgenommen, haben ein Stop-Loss und zwei Limits platziert und zwei Chancen für mutige herausgestellt. Heute nennen wir zwei neue Ziele und senken ein bestehendes ab. Betroffen sind unter anderem Baidu, Fagron, Zalando, BYD, Indus Holding, 2G Ernergy und Broadcom. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Unser letzter Stop&Go ist, wegen Karfreitag, jetzt schon zwei Wochen her. Deshalb ist unser Stop&Go diese Woche etwas mehr Inhalt als sonst.Der Chartvergleich verdeutlicht noch einmal, wie erratisch die letzten beiden Wochen verliefen. Der DAX hat erkennbar mehr gelitten, als die US Indizes. Das es viele asiatische Börsen noch heftiger traf, ist ein schwacher Trost. Die Energieabhängigkeit definiert den Unterschied.Noch am vorletzten Freitag ist uns Baidu ausgestoppt worden. Der chinesische Internet-Gigant ist mit einem Gewinn von 27,4% ausgeschieden und bereichert damit die Performance in unserer Liste der geschlossenen Positionen.Die Details dazu finden Sie in dieser Nachricht vom Dienstag dem 31.3.. Dort finden Sie auch die Einzelheiten zu unserem Ausstieg bei Fagron und dem Einstieg bei Zalando. Zu letzterer folgt unten noch das erste Ziel.Ein schicker Chart in dieser Woche ist der von unserem Neuengagement im Chipsektor. Klicken Sie gerne Mal auf das Chartsymbol.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!