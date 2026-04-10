Wien (www.fondscheck.de) - Mit der neu geschaffenen Position eines Head of Private Markets EMEA will J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) seine globale Expansion im Bereich Alternatives vorantreiben, so die Experten von "FONDS professionell".Die US-Gesellschaft habe auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" Berichte in britischen Medien bestätigt, wonach Miles Courage zum Produktleiter für das Segment der Privatmärkte in der EMEA-Region ernannt worden sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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