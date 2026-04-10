Das staatliche serbische Postunternehmen Posta Srbije hat weitere 100 E-Transporter in seine Flotte aufgenommen. Diese stammen von dem US-Hersteller Cenntro und dessen Marke Avantier. Die Fahrzeuge sollen in Belgrad und weiteren Städten eingesetzt werden. Die serbische Post setzt seit 2023 auf Elektrofahrzeuge: Damals wurden 31 Einheiten des E-Transporters Logistar 200 von US-Hersteller Cenntro eingeflottet, gefolgt von 95 Einheiten des Logistar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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