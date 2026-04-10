APA ots news: Auktionsergebnis bringt Drei Zukunftssicherheit bei Frequenzausstattung und macht 5G-Netz fit für KI-Anwendungen.

Wien (APA-ots) - Drei Österreich hat bei der am 10. April 2026 abgeschlossenen

Frequenzauktion für seine Kund:innen sein Spektrumsportfolio ausgebaut und langfristig abgesichert.



Drei CTIO Bernd Loacker: "Mit diesem Auktionsergebnis machen wir unser Netz fit für KI-Anwendungen und schaffen die Grundlage für leistungsstarkes Internet - für Business- wie für Privatkund:innen. Gleichzeitig beschleunigen wir den Übergang von 4G zu 5G: Das macht unser Netz noch stabiler, skalierbarer und zukunftssicherer."

Gegenstand der Auktion waren insbesondere zwei zentrale Bereiche: die Neuvergabe auslaufender Frequenzen im 2600 MHz Band (FDD und TDD) sowie neues 2300 MHz Mobilfunkspektrum (TDD).



Mit dem Auktionsergebnis stärkt Drei seine Zukunftssicherheit gleich doppelt: Das bisherige FDD-Bestandsspektrum von 2×25 MHz bleibt auch im nächsten Vierteljahrhundert verfügbar. Gleichzeitig wurde die Kapazität im TDD-Bereich von 20 MHz auf 40 MHz verdoppelt. Das TDD-Spektrum (Time Division Duplex) bildet eine entscheidende Grundlage für neue Technologien wie etwa KI-basierte Anwendungen.

Auch die 2024 erworbenen technologieneutralen 2600 MHz-Frequenzen werden künftig eine wichtige Rolle spielen: Sie ermöglichen innovative Industrie- und Geschäftsanwendungen mit Gigabit- Datenraten. "Damit bauen wir mit Drei unsere führende Position als einziger Anbieter mit einem landesweiten 5G-Standalone-Netz in Österreich weiter aus", so Loacker .



Österreichs modernstes 5G Netz.

Die Datennutzung im Netz von Drei ist allein im vergangenen Jahr um rund 15 % auf 1,95 Milliarden Gigabyte gestiegen. Starke Nachfrage erzeugen derzeit vor allem die Boost!-Internetangebote, mit denen Drei zum ersten Mal ein selbstoptimierendes intelligentes Internet für zuhause auf den österreichischen Markt gebracht hat. Neben höherer Stabilität und verbesserten Datenübertragungen ermöglicht das Drei Netz auch Network Slicing, wodurch Kapazitäten gezielt für Anwendungen mit besonderen Qualitätsanforderungen reserviert werden können - etwa in Private Networks oder Campusnetzen.

Seit Ende 2025 versorgt Drei bereits mehr als 95 % aller Haushalte und Unternehmen in Österreich mit 5G. Zusätzlich hat sich das Unternehmen verpflichtet, österreichweit 738 Gemeinden, die bisher ohne adäquate Internetanbindung auskommen mussten, mit modernem 5G- Breitband zu versorgen.



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at



Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

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