Diese ETFs ermöglichen Ihnen nicht nur das Investment in Betongold, sondern bieten Anlegern auch noch sehr satte Dividenden. Ideal für alle, die Stabilität und Cashflow im Depot wollen. Betongold ist solide und liefert regelmäßige Erträge - allerdings fehlt häufig das nötige Kleingeld, um sich eine Reihe von Immobilien ins Portfolio zu legen. Dieses Problem kann aber mit ETFs umgangen werden. So gibt es einige spannende Produkte, die Zugang zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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