Nach einer kleineren Schwächephase in der zweiten Märzhälfte geht es für die SanDisk-Aktie seit Anfang letzter Woche wieder steil nach oben. Am Donnerstag zog der Kurs als zweitbester Performer im S&P 500 um mehr als +9% an und erreichte ein neues Rekordhoch bei 855 US$. Der Freitag bringt weitere Kursgewinne mit sich. Was sind die Gründe für diese Rallye und wie viel Potenzial hat der US-Speicherhersteller jetzt noch? Micron-Schock verdaut Im März ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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