Die neuen US-Inflationsdaten für März haben es in sich. Der Verbraucherpreisindex kletterte auf 3,3 Prozent im Jahresvergleich, nach 2,4 Prozent im Februar. Ein ordentlicher Sprung. Der stärkste monatliche Anstieg seit März 2021, um genau zu sein. Trotzdem bleibt Bitcoin erstaunlich ruhig. Warum eigentlich? Die Antwort liegt in den Details. Der Kern-CPI, der volatile Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, stieg deutlich moderater. Nur 2,6 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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