© Foto: ARK InvestCathie Wood steigt bei Manna Air Delivery ein: 50 Millionen US-Dollar für die US-Expansion. Das Modell ist profitabel, wächst schnell - und könnte die Logistikbranche nachhaltig verändern.Das Dubliner Drohnenlieferunternehmen Manna Air Delivery treibt seine Expansion in den USA mit frischem Kapital voran. In einer neuen Finanzierungsrunde sammelte das Start-up 50 Millionen US-Dollar ein, angeführt von Cathie Woods ARK Invest, Schooner Capital und dem Ireland Strategic Investment Fund. Damit steigt die Gesamtfinanzierung auf 110 Millionen US-Dollar. Das Geld soll vor allem in den Ausbau des Geschäfts in den Vereinigten Staaten fließen, wo Manna in den kommenden zwölf Monaten bis zu 40 neue …Den vollständigen Artikel lesen
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