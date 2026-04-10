© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomEin Rückgang von 12 bis 15 Prozent gilt laut BCA Research als "Bruchpunkt". Noch sind die Märkte darüber - doch trügerischer Optimismus erhöht den Druck. Die Frage ist nicht ob, sondern wann es kippt.Die Unsicherheit an den Finanzmärkten könnte sich im Zuge des Konflikts zwischen den USA und dem Iran weiter verschärfen. Nach Einschätzung von Dhaval Joshi, Chefstratege bei BCA Research, hängt der weitere Verlauf maßgeblich von einer kritischen Schwelle ab: einem kombinierten Rückgang von Aktien- und Anleihemärkten um 12 bis 15 Prozent. Dieses Niveau bezeichnet er als "Bruchpunkt" für US-Präsident Donald Trump - sowohl im aktuellen geopolitischen Konflikt als auch mit Blick auf frühere …Den vollständigen Artikel lesen
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