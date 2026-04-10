EQS-Ad-hoc: iFunded AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Berlin, 10.04.2026 - Die iFunded AG (Stammaktien: ISIN DE000A41YCY5, Vorzugsaktien: ISIN DE000A41YCW9) hat einen Vertrag über eine Option zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von bis zu 3 % an der Arcore AG mit Sitz in Zug, Schweiz, unterzeichnet.
Aufgrund des Vertrages ist die iFunded AG berechtigt, bis zum 7.7.2026 bis zu 1.200.000 Aktien der Arcore AG zu einem Kaufpreis in Höhe von 2,50 CHF je Aktie zu erwerben. Das Investitionsvolumen beläuft sich somit auf bis zu rund 3 Mio CHF. Der Erwerb kann nach Maßgabe des Vertrags in einem oder mehreren Schritten erfolgen. Eine Verpflichtung zum Erwerb besteht nur, sofern und soweit die iFunded AG von dem eingeräumten Erwerbsrecht Gebrauch macht.
Die Arcore AG ist im Bereich der Exploration und Entwicklung von Lithiumprojekten tätig.
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|Deutsch
|Unternehmen:
|iFunded AG
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|10707 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
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|E-Mail:
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|Internet:
|www.ifunded.de
|ISIN:
|DE000A41YCY5, DE000A41YCW9
|WKN:
|A41YCY , A41YCW
|Börsen:
|Freiverkehr in Stuttgart
|EQS News ID:
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