Die Situation bei Bitcoin spitzt sich immer weiter zu. Eine Studie aus dem Analystenhaus Bernstein verheißt nichts Gutes für die Mutter aller Kryptowährungen. Das müssen Anleger jetzt unbedingt wissen. Quantencomputer gelten als eine der größten Bedrohungen für Bitcoin überhaupt. Die Bernstein-Analysten Gautam Chhugani, Mahika Sapra, Sanskar Chindalia und Harsh Misra haben dazu eine neue Studie vorgelegt. Studie: Bitcoin hat nicht mehr viel Zeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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