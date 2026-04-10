Die Aktie von DroneShield bleibt im Interesse der Anleger. Obgleich mit Blick auf den Chartverlauf seit der letzten Einschätzung vom 27. März die Kurse in einem grenzwertigen Umfeld verweilen. Faktisch notiert die Aktie kurz vor dem Wochenabschluss unter der Unterstützung von 2,12 €. Das buchstäbliche Wackeln der Bullen ist hierbei unübersehbar und weckt dennoch Interesse für die Möglichkeiten in der kommenden Woche sowie den darauffolgenden Wochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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