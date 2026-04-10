© Foto: Richard Drew - APMike Wilson, CIO und Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, glaubt, dass der Tiefpunkt für US-Aktien bald erreicht sein wird.In einer neuen Folge des Podcasts Thoughts on the Market von Morgan Stanley sagt Wilson, dass ein weiteres Zurückfahren von Engagements in mehreren populären Anlagepositionen durch Investoren das Ende der laufenden Marktkorrektur signalisieren würden. "Der S&P 500 hat sich in der vergangenen Woche von der Unterstützungszone zwischen 6.300 und 6.500 Punkten erholt, auf die ich hingewiesen hatte. Könnten wir diese Niveaus erneut testen? Sicher - insbesondere, wenn die Zinsen weiter steigen oder sich geopolitische Risiken weiter verschärfen. Allerdings sehe ich …Den vollständigen Artikel lesen
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