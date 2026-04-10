© Foto: UnsplashZwischen SpaceX-IPO-Fieber und teils vierstelligen Kursgewinnen: Diese 6 Weltraum-Investments könnten 2026 durchstarten.Lange galt das All als Spielwiese für Milliardäre und staatliche Behörden. Doch mittlerweile gibt es genügend größere und kleinere Player an der Börse, deren Erfolge private Aktienportfolios nach oben katapultieren können. Drei der interessantesten Einzelaktien und drei ETFs wollen wir hier vorstellen. Während der DAX und der S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf 2026 eher seitwärts oder leicht abwärts tendiert haben, konnten spezialisierte Aktien und Space-Indizes ihren Wert teilweise mehr als verdoppeln. Getrieben von massiven Umsatzsteigerungen bei Satelliten-Netzwerken …Den vollständigen Artikel lesen
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