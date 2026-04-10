Zwischen 10 und 20 der Parkinson-Patienten zeigen bereits vor dem 50. Lebensjahr Symptome 1

OFF-Episoden sind nach wie vor unterdiagnostiziert, wodurch die Optimierung der Behandlung verzögert und die Belastung durch die Krankheit erhöht wird 2,3

Die in Zusammenarbeit mit Parkinson's Europe ins Leben gerufene internationale Kampagne von Bial verfolgt das Ziel, eine gemeinsame Sprache zwischen Patienten, Pflegekräften und medizinischem Fachpersonal zu schaffen

Anlässlich des Welt-Parkinson-Tages startet Bial, ein innovatives Biopharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf Neurowissenschaften und seltenen Krankheiten, heute "Dialogues with Parkinson's" eine einjährige Informations- und Sensibilisierungskampagne, um die Kommunikation zwischen Parkinson-Betroffenen, ihren Pflegepersonen und medizinischem Fachpersonal zu verbessern. Die in Zusammenarbeit mit Parkinson's Europe ins Leben gerufene Initiative verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit den Lebenserfahrungen der Betroffenen.

Vor dem Hintergrund, dass 10 bis 20 der Fälle vor dem 50. Lebensjahr diagnostiziert werden und Schätzungen zufolge derzeit weltweit über 10 Millionen Menschen mit Parkinson leben Prognosen zufolge sollen es bis 2050 25 Millionen Fälle sein1,4,5 -, besteht die größte Herausforderung nicht mehr nur in der Behandlung der Erkrankung, sondern in ihrer rechtzeitigen Erkennung und einer frühzeitigen Anpassung des Therapieansatzes.

"Wir haben im Austausch mit der Parkinson-Gemeinschaft festgestellt, dass zwei Vorstellungen über die Parkinson-Krankheit nach wie vor weit verbreitet sind: zum einen, dass die Krankheit nur ältere Menschen betrifft, und zum anderen, dass die Patienten nur ein geringes Bewusstsein für ihre eigenen Symptome haben. Diese Faktoren können, insbesondere bei jüngeren Menschen, bei denen die Anzeichen subtiler und unerwarteter sind, zu einer verzögerten Diagnosestellung führen und die Behandlung der Krankheit beeinträchtigen", so João Norte, Vice President, Global Marketing, Access Patient Value bei Bial.

Die Kampagne "Dialogues with Parkinson's" soll die Kommunikation als klinisches Instrument stärken und allen Beteiligten helfen, während des gesamten Behandlungsverlaufs eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Die Kampagne umfasst digitale Inhalte und Informationsmaterialien einschließlich Leitfäden und Checklisten -, um einen produktiveren Austausch zwischen Patienten, Pflegekräften und medizinischem Fachpersonal zu fördern.

Ziel ist es, eine Änderung von Verhaltensweisen zu erreichen und eine fundiertere sowie proaktivere Kommunikation zu fördern, um die frühzeitige Erkennung von Symptomen, insbesondere im Zusammenhang mit OFF-Episoden (Phasen, in denen die Medikamente nicht mehr wirken und die Symptome wieder auftreten oder sich verstärken), zu unterstützen sowie die Gesundheitskompetenz der breiten Öffentlichkeit zu stärken.

"Wir setzen uns engagiert ein und wollen auch in Zukunft Werte schaffen, die das Leben von Menschen, die mit Parkinson leben, verbessern ob durch Kampagnen und Maßnahmen, bei denen die Patienten und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, oder durch von uns täglich betriebene Forschung", fügt João Norte hinzu.

Bial engagiert sich weiterhin intensiv in der Parkinson-Forschung. Das wichtigste Präparat in der Pipeline des Unternehmens ist BIA 28-6156, das zur Behandlung von Parkinson-Patienten mit einer pathogenen Variation im Glukozerebrosidase-1-Gen (GBA1) entwickelt wird. BIA 28-6156, ein First-in-Class-Medikament, verfügt über das Potenzial, sich zu einer krankheitsmodifizierenden Therapie für Menschen mit Parkinson zu entwickeln, deren Erkrankung mit dieser genetischen Variation assoziiert ist. Derzeit wird eine klinische Phase-2b-Studie (die ACTIVATE-Studie) durchgeführt, bei der alle Studienteilnehmer die gesamte doppelblinde Behandlungsphase bis Woche 78 abgeschlossen haben. Die Veröffentlichung der Topline-Ergebnisse wird für Ende des ersten Halbjahres 2026 erwartet.

Über Bial

Bial ist ein innovatives Pharmaunternehmen, das sich für die Verbesserung der Gesundheit und der Lebensqualität von Menschen weltweit einsetzt. Bial engagiert sich aktiv für therapeutische Innovationen und hat ein ehrgeiziges Forschungs- und Entwicklungsprogramm etabliert, in das das Unternehmen konstant über 20 seines Jahresumsatzes investiert. Die Schwerpunkte des Unternehmens liegen auf zwei Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf: Neurowissenschaften und seltene Krankheiten.

In Europa betreibt Bial an seinem Hauptsitz in Portugal Herstellungsanlagen und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, außerdem hat das Unternehmen Zweigniederlassungen in Spanien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Italien und der Schweiz. Bial ist darüber hinaus in den Vereinigten Staaten und ausgewählten Schwellenländern vertreten. Im Rahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie arbeitet Bial mit etablierten Partnern in Form von strategischen Allianzen und Lizenzvereinbarungen zusammen, um den Zugang zu seinen Gesundheitslösungen zu erweitern.

Derzeit sind die Produkte von Bial in mehr als 50 Ländern verfügbar und das Unternehmen treibt seine Mission, wissenschaftliche Exzellenz vor allem in den Neurowissenschaften und bei seltenen Krankheiten zu erreichen und transformative Medikamente bereitzustellen, die das Leben der Patienten verbessern, weiter voran.

Quellen:

The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. Early-onset Parkinson's disease [Internet]. Verfügbar unter: https://www.michaeljfox.org/news/early-onset-parkinsons-disease. Zugriff am 8. April 2026. Neurology Live. Impact of off episodes in Parkinson's disease [Internet]. Verfügbar unter: https://www.neurologylive.com/view/impact-of-off-episodes-in-parkinson-s-disease. Zugriff am 8. April 2026. Stocchi F, et al. Dialogues Clin Neurosci. 2023;6:11-24. Parkinson's Europe. Facts and figures: statistics [Internet]. Verfügbar unter: https://parkinsonseurope.org/facts-and-figures/statistics/. Zugriff am 8. April 2026. Parkinson's Europe. Parkinson's cases will double to 25 million by 2050, BMJ study says [Internet]. Verfügbar unter: https://parkinsonseurope.org/parkinsonslife/parkinsons-cases-will-double-to-25-million-by-2050-bmj-study-says/. Zugriff am 8. April 2026.

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