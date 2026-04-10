Nachdem CoreWeave am Donnerstag bereits mehr als drei Prozent zulegen konnte, geht es heute weitere zwölf Prozent nach oben. Der Cloud-Spezialist hat eine mehrjährige Partnerschaft mit Anthropic geschlossen, um dessen Claude-Modelle zu betreiben. CoreWeave baut seine Schlüsselrolle im boomenden KI-Infrastrukturmarkt damit weiter aus.Mit dem neuen Großkunden nutzt nun der Großteil der führenden KI-Entwickler die Plattform von CoreWeave. Lediglich Elon Musks xAI gehört aktuell nicht dazu. Die Kooperation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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