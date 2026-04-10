© Foto: G&M Therin-Weise - imageBROKER.comAm Sonntag stehen Wahlen in Ungarn an. So wie es aussieht, wird Amtsinhaber Viktor Orbán verlieren. Wird das dem Aktienmarkt in Ungarn einen Schub geben? Und auf welche Aktien sollte man setzen?Es sieht danach aus, als wenn der amtierende Ministerpräsident Ungarns, Viktor Orbán, die Parlamentswahlen kommenden Sonntag verlieren könnte. Grundsätzlich gilt hier das Sprichwort: Politische Börsen haben kurze Beine - will sagen, dass die Wirkung solcher Ereignisse, wie Wahlen, nur von kurzer Dauer sind. Im Fall von Ungarn ist es aber eine Überlegung wert, ob sich nicht grundsätzlich die politische Richtung umkehren wird, und ein damit einhergehendes Aufatmen des ungarischen Aktienmarktes von …Den vollständigen Artikel lesen
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