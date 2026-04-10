© Foto: wO-ChatGPTNach 14 Jahren Krise und gewaltigen Kursgewinnen in den letzten Jahren kehrt Griechenland in den Reigen der Industrienationen zurück. Ein Ritterschlag, der Milliarden an neuem Kapital freisetzen könnte.Griechenlands Aktienmarkt hat eine Auferstehung hinter sich, die vor einem Jahrzehnt kaum jemand für möglich gehalten hätte. Wer am Tiefpunkt der Pandemie im März 2020 den Mut aufbrachte, in griechische Werte zu investieren, blickt heute auf einen Zuwachs von rund 312 Prozent. Damit hat das Land am Peloponnes fast alle etablierten Industrienationen abgehängt: Das ist fast das Doppelte des DAX-Gewinns und auch der S&P 500 in den USA hat in dem Zeitraum lediglich rund 174 Prozent zugelegt. Doch …Den vollständigen Artikel lesen
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