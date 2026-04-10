© Foto: Google GeminiGold und Silber geraten unter Druck, obwohl die Lage im Nahen Osten fragil bleibt. Anleger warten auf neue Iran-Gespräche. Plötzlich steht sogar die Rolle von Gold als sicherer Hafen infrage.Viele Anleger ziehen sich vorerst aus Edelmetallen zurück. Sie warten auf die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran an diesem Wochenende. Dabei hatten beide Edelmetalle in den vergangenen zwölf Monaten kräftig zugelegt. Während des Iran-Konflikts gerieten sie zuletzt aber unter Druck. Ein wichtiger Grund waren die Zinserwartungen. Die mit dem Krieg verbundenen höheren Energiepreise dämpften die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve. Das belastete …Den vollständigen Artikel lesen
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