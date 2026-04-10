© Foto: Maksim Konstantinov - Russian Look/Während der Iran-Krieg und das jüngste Börsenbeben viele Anleger verschrecken, fließt in Indien wieder mehr Geld von Privatanlegern in Aktienfonds. Ist das bereits das Signal für die nächste Schwellenländer-Rallye?Mitten in Krieg, Börsenstress und globaler Nervosität setzen Indiens Privatanleger ein überraschendes Signal: Im März haben sich die Zuflüsse in indische Aktienfonds deutlich beschleunigt. Wie Bloomberg unter Berufung auf Daten der Association of Mutual Funds in India berichtet, lagen die Nettozuflüsse in aktienorientierte Fonds bei 404,5 Milliarden Rupien. Im Februar waren es noch 259,8 Milliarden Rupien. Trotz eskalierender geopolitischer Spannungen und heftiger Schwankungen an …Den vollständigen Artikel lesen
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