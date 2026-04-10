Die Aktie von Palantir hat im laufenden Jahr deutliche Verluste einstecken müssen. Auch am heutigen Freitag geht es bei dem Papier weiter nach unten. Mehr als zwei Prozent verliert die Aktie. Das Unternehmen erhält allerdings politische Rückendeckung. US-Präsident Donald Trump lobte den KI-Spezialisten öffentlich und hob dessen militärische Stärke hervor. Gegenwind kommt jedoch von einem bekannten Investor, der bei der Aktie noch massive Rückschläge erwartet. DER AKTIONÄR gibt einen Einblick.Den vollständigen Artikel lesen ...
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