Venture Global, Inc. (NYSE: VG) gab bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Calcasieu Pass Funding, LLC (das "Unternehmen"), die das Calcasieu-Pass-Projekt indirekt kontrolliert, eine vorrangig besicherte Kreditfazilität vom Typ Term Loan B in Höhe von 1.750.000.000 US-Dollar (die "Fazilität") abgeschlossen hat. Venture Global verwendete einen Teil der Erlöse aus der Fazilität, um die zuvor an Stonepeak Bayou Holdings II LP ausgegebenen Vorzugsanteile des Unternehmens vollständig zurückzukaufen.

"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser besicherten Kreditfazilität in Höhe von 1,75 Milliarden Dollar, die einen bedeutenden Meilenstein für unser Unternehmen darstellt", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global. "Diese Transaktion senkt unsere Gesamtkapitalkosten erheblich und stärkt gleichzeitig unsere Bilanz- und Liquiditätslage weiter. Ebenso wichtig ist, dass sie unsere anhaltende Fähigkeit unter Beweis stellt, auch in einem dynamischen Umfeld effizient Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten. Wir sind überzeugt, dass diese verbesserte finanzielle Flexibilität uns in eine gute Ausgangsposition versetzt, um unsere strategischen Prioritäten umzusetzen und langfristigen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen."

Goldman Sachs fungierte als Lead Left Arranger und Bookrunner, während Barclays, Natixis und Wells Fargo jeweils als Lead Right Arranger und Joint Bookrunner für die Fazilität fungierten. Latham Watkins LLP fungierte als Rechtsberater von Venture Global, während Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP als Rechtsberater der Konsortialbanken auftrat.

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann 2022 mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana an der US-Golfküste. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der "Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der "Exchange Act") abgedeckt sind. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in diesem Dokument enthalten sind, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "kann", "könnte", "wird", "könnte", "sollte", "erwarten", "planen", "projizieren", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "verfolgen", "anstreben", "fortsetzen", die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen über unser Unternehmen unterliegen, können Aussagen über unsere zukünftige Leistung, unsere Verträge, unsere erwarteten Wachstumsstrategien und erwarteten Trends, die sich auf unser Geschäft auswirken, enthalten. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basieren. Es gibt wesentliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unser Bedarf an erheblichem zusätzlichem Kapital für den Bau und die Fertigstellung künftiger Projekte und damit verbundener Anlagen sowie die mögliche Unfähigkeit, eine solche Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; unsere mögliche Unfähigkeit, die Kosten für unsere Projekte genau abzuschätzen, sowie das Risiko, dass der Bau und Betrieb von Erdgasleitungen und Leitungsanschlüssen für unsere Projekte mit Kostenüberschreitungen und Verzögerungen in Zusammenhang mit der Einholung behördlicher Genehmigungen, Entwicklungsrisiken, Arbeitskosten, dem Mangel an Fachkräften, Betriebsrisiken und anderen Risiken behaftet ist; die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft der globalen Handelsdynamik, internationaler Handelsabkommen und der Haltung der Vereinigten Staaten zum internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen; unsere Abhängigkeit von unseren EPC- und anderen Auftragnehmern für die erfolgreiche Fertigstellung unserer Projekte, einschließlich der potenziellen Unfähigkeit unserer Auftragnehmer, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen; verschiedene wirtschaftliche und politische Faktoren, einschließlich des Widerstands von Umwelt- oder anderen öffentlichen Interessengruppen oder des Mangels an der für unsere Projekte erforderlichen Unterstützung durch lokale Behörden und Gemeinden, was sich negativ auf den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die gesamte Entwicklung, den Bau und den Betrieb unserer Projekte auswirken könnte; sowie Risiken im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die unter "Punkt 1A. -Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie in allen nachfolgenden bei der SEC eingereichten Berichten.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf Annahmen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen halten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260410184089/de/

Contacts:

Investorenkontakt:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com



Medienkontakt:

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com