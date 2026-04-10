© Foto: Philip Dulian - picture alliance/dpaOpenAI sieht sich klar vor Anthropic. Massive Investitionen in Rechenleistung sollen den Unterschied machen. Doch der Rivale rüstet bereits auf.Im Wettbewerb der KI-Giganten verschärft sich der Ton. OpenAI hat Investoren mitgeteilt, dass der Konzern seinem Rivalen Anthropic bei der entscheidenden Ressource Rechenleistung deutlich voraus sei. Grundlage sei ein früher und aggressiver Ausbau der Infrastruktur. Laut einem von Bloomberg eingesehenen Schreiben habe OpenAI seine Kapazitäten "schnell und kontinuierlich" erhöht. Das verschaffe dem Unternehmen Vorteile in einer Phase stark wachsender Nachfrage nach KI-Anwendungen. "Compute ist der Engpass" OpenAI macht die strategische Bedeutung …Den vollständigen Artikel lesen
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