Die Entwicklung der Aktie von Nike ist ein Trauerspiel. Seit dem Hoch im Jahr 2021 geht es immer weiter bergab bei dem Titel. Jüngster Tiefpunkt vor wenigen Tagen: bei 42,36 Dollar. Und die Aussichten sind weiter bescheiden, meint zumindest das Analysehaus Piper Sandler. Trotz des deutlichen Rückgangs sei die Aktie weiter ambitioniert bewertet.Die Analysten von Piper Sandler stuften das Papier deswegen von "Overweight" auf "Neutral" ab und senkten das Kursziel von 60 auf 50 Dollar.Seit Jahresbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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