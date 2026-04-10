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Die beste Krypto im Moment ist der Vermögenswert, der Nachfrage einfängt, während der Rest des Marktes blutet. Solana-ETFs verzeichneten am 9. April ihren größten Einzeltag-Abfluss seit Launch, und SOL fiel unter 84,43 Dollar, nachdem er am Schlüsselwiderstand abgewiesen wurde, laut FXStreet. Chainlink steht bei 9,05 Dollar, immer noch 84 Prozent unter seinem Allzeithoch, selbst nachdem der Bitwise LINK-ETF den Markt erreicht hat.

Pepeto steht bei 0,0000001863 Dollar mit 8,86 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital. Die Zuflüsse nehmen jede Woche zu, da Wal-Wallets nach jedem Update mit größeren Positionen zurückkehren.

Die beste Krypto bringt Rendite, während andere toten Erholungen hinterherjagen

Pepeto bei 0,0000001863 Dollar - frühe Wallets haben sich bereits positioniert

Die Wallets in Pepeto sind bei 0,0000001863 Dollar eingestiegen, weil sie erkannt haben, was der breitere Markt noch nicht eingepreist hat: ein Token, angetrieben vom Schöpfer, der Pepe auf 11 Milliarden Dollar brachte, gestützt durch PepetoSwap für gebührenfreien Handel auf drei Blockchains, eine kostenlose Cross-Chain-Bridge und eine Exchange mit einem Scanner, der jeden gelisteten Token auf Fallen prüft.

SolidProof hat vor dem Presale-Start jeden Vertrag im gesamten Codebase geprüft und das Ergebnis veröffentlicht, damit Anleger die Sicherheit des Projekts selbst nachvollziehen können. Presale-Projekte mit funktionierender Exchange und bestätigtem Listing haben in früheren Marktzyklen die mit Abstand stärksten Ergebnisse geliefert.

Während andere Wallets warten, wächst die Position der frühen Halter mit jedem Tag, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Einstiegspreis, bevor die Runde sich füllt.

Solana startet Jupiter Offerbook, doch der Kurs rutscht weiter

Solana handelt am 10. April bei 84,43 Dollar, 72 Prozent unter seinem Allzeithoch von 293 Dollar, laut CoinMarketCap. Jupiter startete am 9. April Offerbook, einen neuen P2P-Kreditmarkt ohne Orakel und ohne preisbasierte Liquidierungen, ein großer Schritt für Solana DeFi.

Das STRIDE-Sicherheitsframework ging am 6. April live nach dem 285-Millionen-Dollar-Drift-Protocol-Vorfall. Solana führt weiterhin alle Chains mit 71,9 Milliarden Dollar DEX-TVL an, mehr als das Sechsfache von Ethereums Zahl, laut GeckoTerminal.

Doch SOL-ETFs verzeichneten drei aufeinanderfolgende Wochen mit Abflüssen und verloren allein letzte Woche 17 Millionen Dollar. Technische Upgrades verwandeln sich nicht in Kursgewinne, wenn der Markt Angst über Fortschritt stellt. SOL-Halter beobachten neue Werkzeuge starten, während der Kurs weiter fällt. Pepeto-Wallets stehen mit einem bestätigten Listing vor sich, das aus einem einzigen Event die Art von Rendite erzeugt, die SOL bei dieser Marktkapitalisierung über Monate nicht liefern kann.

Chainlink erhält ETF und Futures, doch der Kurs bleibt flach

Chainlink handelt bei 9,05 Dollar und liegt 84 Prozent unter seinem Allzeithoch von 52,99 Dollar, selbst nachdem CME LINK-Futures startete und der Bitwise LINK-ETF an der NYSE Arca den Handel aufnahm, laut Changelly.

CCIP verarbeitet 18 Milliarden Dollar monatliches Cross-Chain-Volumen, und Wale fügten kürzlich 9 Millionen Dollar in LINK hinzu.

LINK bei 9,05 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 6,3 Milliarden Dollar braucht massive Zuflüsse, um die Renditen zu erzielen, die Pepeto bei Presale-Preisen allein durch die Listing-Mechanik liefert. Wallets, die Kapital vom Warten auf LINK in den Pepeto-Presale verschoben haben, bauen Positionen auf, die LINK-Halter auf dem aktuellen Kursniveau nicht erreichen können.

Fazit

Solana und Chainlink beweisen, dass das Halten von Large Caps durch einen Rückgang von über 70 Prozent nicht der richtige Ansatz in diesem Zyklus ist. Die beste Krypto Entscheidung fällt dort, wo funktionierendes Produkt und bestätigtes Listing zusammentreffen. Pepeto bei 0,0000001863 Dollar verbindet den 420-Billionen-Supply, der bei Pepe Milliarden erreichte, mit einer funktionierenden Exchange und einem bestätigten Binance-Listing. Über 8,86 Millionen Dollar flossen während extremer Angst ein, weil tausende Wallets genau diese Chance erkannt haben. Wer den Token ein Jahr hält, streicht die Gewinne nach der Haltefrist vollständig steuerfrei ein.

Das Binance-Listing rückt näher, und der aktuelle Preis wird zu einer Zahl, die nur noch in den Portfolios derjenigen existiert, die früh eingestiegen sind. Das SolidProof-Audit und die Gründerhistorie mit 11 Milliarden Dollar beantworten die Fragen, die die meisten Menschen zurückhalten. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, der mit dem Listing dauerhaft verschwindet, und jede Stufe, die sich schließt, bringt diesen Moment näher.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste Krypto im April 2026 basierend auf Presale-Mechanik?

Pepeto ist die beste Krypto Wahl, weil der Token vom Pepe-Mitgründer mit einem SolidProof-Audit, einer live Exchange und einem bestätigten Binance-Listing gestützt wird. 8,86 Millionen Dollar wurden eingesammelt, während Solana und Chainlink trotz starker Fundamentaldaten unter massivem Abwärtsdruck stehen.

Sind Solana oder Chainlink ein besserer Kauf als ein Presale mit Listing-Event?

SOL bei 84,43 Dollar liegt 72 Prozent unter seinem Allzeithoch und verzeichnete Rekord-ETF-Abflüsse. LINK bei 9,05 Dollar liegt 84 Prozent unter seinem Höchststand. Beide brauchen Milliarden an neuem Kapital für große Bewegungen, während Pepeto bei Presale-Preisen die Listing-Lücke hält, in der die stärksten Renditen jedes Zyklus entstehen. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website pepeto.io.