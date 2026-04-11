Ethereum Prognose dreht bullisch, Grayscale Staking-ETF erreicht NYSE, doch ein Presale verwandelt Angst in den Einstieg des Jahre

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Die Ethereum Prognose verschob sich am 6. April, als Grayscale seinen Ethereum Staking-ETF an der NYSE Arca startete, mit institutionellen Liquiditätswerkzeugen, die Fondsmanagern die Abwicklung von Staking-Rücknahmen selbst bei knapper Ethereum-Liquidität ermöglichen, laut CoinDesk. Die Foundation schloss in derselben Woche ihre 143-Millionen-Dollar-Staking-Umschichtung ab, und ETH sprang um 8 Prozent in 24 Stunden.

Erfahrenes Kapital weiß, dass Angst auf diesem Niveau die günstigsten Einstiege erzeugt. Das Listing, das sich für Pepeto nähert, verwandelt jeden Tag der Unsicherheit in ein engeres Fenster für Wallets, die Positionen zu einem Bruchteil eines Cents aufbauen.

Ethereum Prognose erhält Auftrieb, Grayscale Staking-ETF und Foundation-Wende entfernen Verkaufsdruck

Grayscales ETH Staking-ETF führte verzögerte Lieferaufträge und eine formale Liquiditätsvereinbarung an der NYSE Arca ein, laut CoinDesk. Die Ethereum Foundation staket in derselben Woche 143 Millionen Dollar in ETH und stoppte den Verkaufsdruck, der den Kurs jahrelang belastet hatte.

Die Ethereum Prognose profitiert von beiden Schritten. Doch Angst und günstige Einstiege sitzen immer am selben Ort, und der Presale, der gerade auf ein Listing zählt, ist der Punkt, an dem diese Einstiege mit der größten Distanz existieren, bevor der Preis verschwindet.

Pepeto: Der Countdown zum Listing läuft, 8,91 Millionen Dollar beweisen, dass frühe Wallets sich bereits entschieden haben

Während Ethereum-Halter beobachten, wie der Grayscale-ETF sich einspielt, wartet das Kapital, das sich in jedem Zyklus am schnellsten bewegt, nicht auf diese Antwort. Der Presale-Einstieg in Pepeto steht bei einem Bruchteil eines Cents, was bedeutet, dass die Distanz zwischen dem, was Sie heute zahlen, und dem Kurs nach dem Listing die gesamte Rendite ist, und diese Distanz schrumpft jeden Tag.

Die Exchange funktioniert bereits. Jedes Mal, wenn Sie auf einer anderen Plattform swappen, nimmt diese eine Gebühr, die Ihre Position vor der Abwicklung beschneidet. PepetoSwap erledigt das ohne Kosten, sodass alles, was Sie bewegen, seinen vollen Wert behält, und jeder gebührenfreie Trade nach dem Launch treibt Volumen direkt in den Token. SolidProof hat sämtliche Verträge der Plattform geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt gestartet wurde.

Diese Art von Produkt zum Presale-Preis existiert nirgendwo sonst, und genau das ist der Grund, warum 8,91 Millionen Dollar einflossen, während jeder andere Token blutete. Das Binance-Listing ist das Event, das das Warten wert macht. Es trifft ein, dieser Preis verschwindet, und die Wallets im Inneren ernten, während die Wallets, die gezögert haben, nachrechnen, was sie verpasst haben.

Ethereum (ETH) Kurs bei 2.252 Dollar, Grayscale Staking-ETF und Foundation-Wende entfernen zentrale Gegenwindfaktoren

Ethereum (ETH) handelt am 11. April bei 2.252 Dollar, ein Plus von 8 Prozent in 24 Stunden mit einer Marktkapitalisierung von 267 Milliarden Dollar, 55 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar, laut CoinMarketCap. Der Grayscale Staking-ETF ist live an der NYSE Arca. Die Foundation staket 143 Millionen Dollar und beendet Jahre des Verkaufsdrucks. Der EIP-1559-Burn läuft weiter, und 19 Millionen ETH liegen in Staking-Verträgen. Der Widerstand bei 2.300 Dollar, das bullische Ziel bei 2.700 Dollar. Selbst im besten Fall bietet ETH 20 Prozent von hier auf einer 267-Milliarden-Dollar-Bewertung.

Die Ethereum Prognose dreht bullisch, doch 20 Prozent von einem 267-Milliarden-Dollar-Asset sind nicht das, was Presale-Einstiege von einem einzigen Listing-Event liefern.

Was als Nächstes kommt für ETH und die Ethereum Prognose

Grayscales Staking-ETF gibt Institutionen eine Möglichkeit, Rendite auf ETH zu erzielen, ohne eigene Validatoren zu betreiben. Die Foundation hat aufgehört zu verkaufen. Beides ist strukturell bullisch für die Ethereum Prognose. ETH muss 2.300 Dollar durchbrechen, um den Trendwechsel zu bestätigen, und 2.700 Dollar ist das Ziel, wenn der Kaufdruck anhält.

Fazit

Die Angst ist real, der Grayscale-ETF ist real, und dieser Presale sitzt im Zentrum einer Chance, die nur einmal pro Zyklus auftaucht. Dieselben Wale, die frühe Positionen in Vermögen verwandelt haben, wissen, wie diese Signale aussehen, und sie stecken Kapital in Pepeto, weil sie es mit einer echten Exchange dahinter erneut geschehen sehen. Die Ethereum Prognose wird weiter nach oben arbeiten, doch der Presale wartet nicht.

Jeder große Gewinner im Kryptomarkt hat dieselbe Geschichte. Eine kleine Gruppe stieg früh ein, der Rest fand es zu spät heraus, und die Tür schloss sich für immer. Diese Tür schließt sich jetzt, da das Binance-Listing näher rückt. Wer den Token nach dem Kauf zwölf Monate hält, kann die Gewinne nach der Haltefrist vollständig steuerfrei vereinnahmen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, bevor das Listing die heutige Zögerlichkeit in das Bedauern verwandelt, das Sie ins nächste Jahr tragen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose, nachdem Grayscale seinen Staking-ETF an der NYSE Arca gestartet hat?

ETH bei 2.252 Dollar zielt auf den Widerstand bei 2.300 Dollar und dann 2.700 Dollar, da die Foundation-Staking-Wende und der Grayscale-ETF zentrale Verkaufsdruck-Faktoren entfernen.

Ist Ethereum ETH oder ein Presale mit bestätigtem Listing der bessere Einstieg im April 2026?

ETH bei 2.252 Dollar mit einer 267-Milliarden-Dollar-Bewertung zielt auf 20 Prozent. Pepeto bei 0,0000001863 Dollar zielt mit einem einzigen Binance-Listing und 8,91 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital auf die Renditedistanz, die Presale-Projekte mit Exchange-Infrastruktur in früheren Zyklen geliefert haben. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website pepeto.io.