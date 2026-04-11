Die Sparkassen-Finanzgruppe spricht Sicherheitwarnungen an ihre rund 50 Millionen Kunden aus. Um diese Attacken und Betrugsmaschen geht es aktuell. Vermeintliche Mails und SMS im Namen der Sparkasse Zurzeit beobachten die Computer-Notfallteams der Finanzgruppe den Versand von gefälschten E-Mails und SMS, die im Namen der Sparkasse versendet werden. Die E-Mails haben Betreffzeilen wie "Verdächtige Anmeldung auf Ihrem Konto entdeckt" oder "Hinweis: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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