Chariot Resources bestätigt Spodumen in nigerianischen Lithiumprojekten und stärkt Entwicklungsargument

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Unabhängige mineralogische Analyse untermauert Vorkommen zentraler Lithiumminerale vor nächsten Tests

Chariot Resources (ISIN: AU0000294498) hat eine unabhängige Bestätigung von Spodumenmineralisierung auf seinen Projekten Fonlo und Iganna in Nigeria erhalten und damit die Grundlage für die Weiterentwicklung seines Lithiumportfolios in Westafrika gestärkt.

Untersuchungen der University of British Columbia identifizierten Spodumen - die wichtigste Lithiumquelle in Hartgestein - in allen sechs getesteten Proben. Die Anteile lagen dabei zwischen rund 28% und über 75% der identifizierten kristallinen Phasen. Diese Ergebnisse liefern eine wichtige technische Grundlage für die anstehenden metallurgischen Untersuchungen und die weitere Projektbewertung.

Zusätzlich wurde in den hochgradigsten Proben aus Iganna Pollucit nachgewiesen, ein Caesium-haltiges Mineral. Eine Probe enthielt 9,5% Pollucit, eine weitere 4,4%. Dies erklärt die zuvor gemeldeten erhöhten Caesiumgehalte und deutet auf mögliches Nebenproduktpotenzial hin.

Die Analyse basierte auf Röntgendiffraktion (XRD) und sogenannter Rietveld-Verfeinerung, einem Verfahren zur quantitativen Bestimmung von Mineralphasen. Im Gegensatz zu früheren Explorationsergebnissen, die primär auf chemischen Analysen beruhten, bestätigt diese Untersuchung nun konkret die vorhandenen Mineralarten - ein entscheidender Faktor für die spätere Verarbeitung.

Bei Fonlo enthielten die drei untersuchten Proben zwischen 34% und 53% Spodumen, begleitet vor allem von Quarz und Feldspat. Die Ergebnisse aus Iganna zeigten ein differenzierteres Bild: Eine Probe wies rund 28% Spodumen auf, während zwei weitere deutlich höhere Anteile von knapp 68% bzw. 75% erreichten. In diesen hochgradigen Proben wurde auch Pollucit identifiziert.

Lepidolith, ein weiteres lithiumhaltiges Mineral, wurde in den analysierten Proben nicht nachgewiesen, obwohl es vor Ort beobachtet wurde. Dies deutet auf eine gewisse Variabilität der Mineralisierung hin, die durch weitere Exploration genauer untersucht werden muss.

Chariot befindet sich derzeit im Prozess, eine Mehrheitsbeteiligung von 66,7% an den Projekten Fonlo und Iganna zu erwerben. Diese sind Teil eines größeren Lithiumportfolios in Nigeria mit einer Fläche von rund 254 Quadratkilometern in den Bundesstaaten Oyo und Kwara. Die Region liegt in einem bekannten Gürtel von Lithium-Caesium-Tantal-Pegmatiten und weist bereits historische Kleinbergbauaktivitäten auf.

Die aktuellen Ergebnisse stützen die Interpretation, dass es sich bei beiden Projekten um sogenannte LCT-Pegmatitsysteme handelt - eine weltweit bedeutende Quelle für Hartgestein-Lithium. Solche Lagerstätten sind typischerweise reich an Spodumen, das als bevorzugter Rohstoff für viele Lithiumverarbeitungsprozesse gilt.

Für Investoren ist insbesondere die Bestätigung von Spodumen relevant. Im Vergleich zu anderen Lithiummineralen ist Spodumen gut erforscht und lässt sich in etablierten Verfahren verarbeiten, was die technische Umsetzung potenziell erleichtert - vorausgesetzt, Größe und Kontinuität der Lagerstätte können nachgewiesen werden. Der Nachweis von Pollucit könnte darüber hinaus zusätzliche wirtschaftliche Perspektiven eröffnen, da Caesium ein seltener, aber wertvoller Rohstoff ist.

Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass die Ergebnisse auf einer begrenzten Anzahl ausgewählter Proben basieren und noch keine Aussage über die Gesamtressource oder die tatsächliche Ausbringung zulassen. Neue Bohrdaten wurden nicht veröffentlicht, und die metallurgische Gewinnbarkeit muss erst noch nachgewiesen werden.

Auch auf Projektebene bestehen weiterhin Risiken. Der Abschluss der Akquisition steht noch aus, und umfangreiche weitere Arbeiten - darunter Bohrprogramme, metallurgische Tests und Ressourcenschätzungen - sind erforderlich, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit zu belegen. Die frühe Projektphase und die geologische Variabilität unterstreichen diese Unsicherheiten.

Als nächste Schritte plant Chariot, die neuen mineralogischen Erkenntnisse in die Gestaltung der metallurgischen Testarbeiten einfließen zu lassen. Parallel dazu werden geologische Kartierungen und Zieldefinitionen für Bohrprogramme vorangetrieben.

Nach der bereits erfolgten behördlichen Genehmigung für die Übertragung der Lizenzen richtet sich der Fokus nun auf die technische Weiterentwicklung und mögliche Produktionsstrategien, einschließlich eines gestuften Einstiegs über kleinmaßstäblichen Bergbau. Die kommenden Monate dürften entscheidend dafür sein, wie sich das wirtschaftliche Potenzial der Projekte konkretisiert.

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Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03076855-6A1319762&v=undefined





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