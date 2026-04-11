Die Porsche-Aktie hat wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Nachdem der Kurs des Sportwagenbauers Ende März auf ein Allzeittief bei 36 € gefallen war, ging es in den letzten Tagen fast kontinuierlich nach oben. Auch am Freitag verabschiedete sich die Porsche-Aktie mit einem Plus von knapp +1% ins Wochenende. Warum gibt sie wieder Gas und können Anleger jetzt mit einem großen Comeback rechnen? Desaströse Verkaufszahlen Es ist schon erstaunlich. Da liefert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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