Nachdem der Kurs der Cloudflare-Aktie zuletzt massiv unter Druck geraten ist und an einem Tag rund -14% verloren hat, rückt der Tech-Wert erneut in den Fokus. Die starke Abwärtsbewegung sorgt für Unsicherheit im Chartbild, während wichtige Unterstützungen nun getestet werden. Die Volatilität nimmt deutlich zu. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Cloudflare-Aktie Der Cloudflare-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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