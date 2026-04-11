Seit Wochen erleben Anleger eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Aktienmärkte verzeichnen hohe Kursausschläge in beide Richtungen. Die Erleichterung über den Waffenstillstand im Nahen Osten ist förmlich greifbar, doch der Puls bleibt hoch. Die Volatilität ist nicht verschwunden, sie hält lediglich kurz die Luft an. Diese Aktien liefern Anlegern dennoch starke Renditen, unabhängig davon welche Richtung die Aktienmärkte einschlagen.Warum bleibt die Nervosität trotz der Entspannungssignale so hoch? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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