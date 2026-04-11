Star-Investorin Cathie Wood setzt mit ihrem Portfolio auf eine Reihe von unbekannten Aktien, die aber gleichzeitig jede Menge Kurspotenzial für Anleger bieten können. Bei diesen 3 sind bis zu 171 Prozent möglich. Star-Investorin Cathie Wood ist bekannt dafür, auf unbekannte, aber sehr aussichtsreiche Aktien zu setzen. Insbesondere die Engagements der Star-Investorin im Biotechnologiebereich könnten für spekulative Investoren interessant sein. Cathie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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