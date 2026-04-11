Wasseraufbereitungsspezialist De.mem: Operativer Wendepunkt mit Rekordzahlen

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Das australische, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem hat Ende Februar sein Jahresergebnis 2025 veröffentlicht und den Investoren neue Rekordwerte beim Umsatz, bei der Marge und beim EBITDA präsentiert. Firmenchef Andreas Kröll ordnet die Entwicklung als einen strukturellen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung ein. Gleichzeitig sieht sich das Unternehmen auf Kurs für ein weiteres Rekordergebnis im gesamten Jahresverlauf 2026.

De.mem erreichte 2025 Rekordumsätze und Rekordmargen. Besonders hervorzuheben ist, dass erstmals für ein vollständiges Kalenderjahr ein positives bereinigtes EBITDA erzielt wurde. Das Rekord-bereinigte EBITDA in Höhe von 1,6 Mio. AUD wird als wichtigste Entwicklung und als operativer Wendepunkt eingeordnet. Die weiteren Kennzahlen waren nach den starken Quartalen erwartbar, unterstreichen jedoch den positiven Geschäftsverlauf.

Profitabilität erreicht - Grundlage für weiteres Wachstum

Im Geschäftsjahr 2024 lag das bereinigte EBITDA mit minus 60.000 AUD noch leicht im negativen Bereich. Das bereinigte EBITDA schließt aktienbasierte Vergütungen, Kosten für Unternehmensakquisitionen sowie andere einmalige Posten aus. Gleichzeitig enthält es weiterhin Investitionen in die Membran-F&E-Aktivitäten in Singapur sowie in die beginnende Markteinführung von Produkten zur Wasserfiltration für Privathaushalte. Damit baut De.mem seine Technologieplattform aus und legt die Basis für zukünftige Umsatzpotenziale.

Auch beim Umsatz zeigt sich eine klare Aufwärtsbewegung. De.mem meldete einen Rekordumsatz von 29,9 Mio. AUD, was einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Branchenvergleich liegt dieses Wachstum deutlich über dem Durchschnitt. Treiber dieser Entwicklung waren vor allem wiederkehrende Dienstleistungen, das Geschäft mit Spezialchemikalien sowie zusätzliches Cross-Selling bei Industriekunden.

Stetiges Wachstum und starke operative Dynamik

Seit 2019 erzielte das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Zahlungseingänge von rund 24 Prozent. Diese Entwicklung spiegelt die konsequente Umsetzung der Strategie wider, den Anteil wiederkehrender Umsätze systematisch auszubauen. Besonders auffällig ist die Serie von 27 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Zahlungseingänge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Diese Dynamik soll sich auch 2026 fortsetzen.

Einen weiteren Beitrag zum Geschäftsverlauf lieferte die jüngste Akquisition. Das im Bergbau-Sektor tätige Unternehmen Core Chemicals wurde 2025 übernommen und vollständig integriert. Daraus ergab sich bereits im vergangenen Jahr ein pro-forma bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. AUD für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025.

Akquisition eröffnet neue Märkte und Synergien

Im Geschäftsjahr 2026 wird der Geschäftsbetrieb von Core Chemicals erstmals einen vollen Jahresumsatz- und Gewinnbeitrag liefern. Ein wesentlicher Hebel liegt in den Cross-Selling-Möglichkeiten. Die Produkte von Core Chemicals ergänzen das Portfolio von De.mem und werden nun auch den bestehenden 15 Goldminenkunden angeboten. Gleichzeitig wird das diversifizierte Angebot von De.mem den Kunden von Core Chemicals zugänglich gemacht.

Über bestehende Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminenkunden in Westaustralien mit Spezialchemikalien wie Entkalkungsmitteln sowie mit Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen. Diese Basis soll weiter ausgebaut werden.

Zusätzlich ergibt sich ein geografisches Expansionspotenzial. Core Chemicals ist bislang ausschließlich in Westaustralien tätig. Der Erwerb eröffnet die Möglichkeit, das Geschäft auf die östlichen Bundesstaaten Australiens sowie die Pazifikregion auszuweiten. De.mem arbeitet bereits mit zahlreichen Goldminenkunden in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea zusammen.

Klare Perspektive für 2026: Wachstum soll sich fortsetzen

Insgesamt sieht sich De.mem gut aufgestellt für das laufende Geschäftsjahr 2026. Mit dem Ganzjahresbeitrag von Core Chemicals und der fortgesetzten Entwicklung im heimischen Wassermarkt besteht eine solide Grundlage, um das Gewinnwachstum weiter zu steigern und neue Rekorde zu erreichen.

Damit zeigt sich ein klares Bild: De.mem hat die Profitabilität erreicht und baut auf einer stabilen operativen Entwicklung auf. Die Kombination aus wiederkehrenden Umsätzen, technologischer Weiterentwicklung und gezielten Akquisitionen eröffnet weiteres Wachstumspotenzial.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien



Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-praesentiert-neue-rekordwerte/5085370/

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Enthaltene Werte: AU000000DEM4