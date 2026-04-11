PORR: 2026 bereits mit zwei Preisen ausgezeichnet

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Externe Auszeichnungen machen interne Entwicklungen für Außenstehende besser sichtbar. Der österreichische Baukonzern wurde in den vergangenen Wochen gleich zweimal ausgezeichnet: für seine Digitalstrategie und für eine besonders hohe unternehmerische Verantwortung.

Digitalisierung und KI im Bausektor

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung gehören zu den zentralen Treibern des wirtschaftlichen Wandels - auch im Bausektor. Die EU fördert die digitale Transformation im Rahmen ihres Horizont-Europa-Programms mit Investitionen von 180 Milliarden Euro, unter anderem in Grundlagenforschung zu KI und Robotik. Für Bauunternehmen bedeutet das: Die EU errichtet die physische Infrastruktur, die Digitalisierung erst möglich macht - und die Firmen selbst müssen gleichzeitig digital aufgestellt sein. Dass die PORR "Digitalisierung" konsequent vorantreibt, bestätigt die Auszeichnung "Digital Champion".

Sechster "Digital Champion"-Titel

Anfang März 2026 wurde PORR Deutschland erneut mit dem Titel "Digital Champion" ausgezeichnet - bereits zum sechsten Mal. Die Auszeichnung wird im Rahmen der Studie "Digital Champions Deutschland" vergeben, die von der ServiceValue GmbH in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST durchgeführt wird. Die Untersuchung bewertet die digitale Leistungsfähigkeit anhand eines mehrstufigen Analysemodells, das öffentliche Online- und Social-Media-Quellen sowie standardisierte Unternehmensbefragungen einbezieht. Mithilfe KI-gestützter Verfahren werden dabei mehrere hundert Millionen Datenpunkte zu den Themen Digitalisierung, Technologie und Innovation ausgewertet.

Als Branchensieger in der Kategorie Bauunternehmen unterstreicht PORR ihren langfristigen Anspruch, Digitalisierung systematisch voranzutreiben - mit flächendeckendem BIM-Einsatz, digitalen Prozesslandschaften, Lean-Methoden sowie modernen Kollaborationsplattformen für die standortübergreifende Zusammenarbeit. Intern verzahnt das Digital-Experts-Netzwerk Management und Baustelle. So wickelte zum Beispiel die Logistikplattform SEQUELLO 2024 bereits eine Million Kubikmeter Baumaterial vollständig digital. Auf den Baustellen selbst kommen zunehmend Drohnen, KI-gestützte Maschinensysteme und - erstmals 2024 erprobt - Markierungsroboter zum Einsatz.

Auszeichnung für unternehmerische Verantwortung

Kurz vor der Auszeichnung zum "Digital-Champion" erhielt PORR Deutschland im Februar 2026 ein weiteres Prädikat. Im Rahmen der Studie "Unternehmerische Verantwortung 2026", in der 2.211 Unternehmen aus 124 Branchen untersucht wurden, wurde PORR Deutschland in der Branche Bauunternehmen mit dem Prädikat "Sehr hohe Verantwortung" ausgezeichnet.

Die Studie wurde von ServiceValue in Kooperation mit der WELT durchgeführt. Sie untersucht, wie verantwortungsvoll Unternehmen aus Sicht der Öffentlichkeit handeln, unter anderem in den Bereichen soziales Engagement, nachhaltiges Wirtschaften, fairer Umgang mit Mitarbeitenden und gesellschaftliche Verantwortung. Hierfür wurden Führungskräfte befragt, die insgesamt mehr als 180.000 Bewertungen abgaben.

Verantwortung muss sich im täglichen Handeln niederschlagen - auf der Baustelle, im Projektmanagement und in der Zusammenarbeit mit Auftraggebern und Geschäfts- bzw. Projektpartnern. Grundlage dafür sind bei der PORR Group (ISIN: AT0000609607) ein Code of Conduct mit klaren Standards für Integrität und Fairness, umfassende Arbeitssicherheitskonzepte sowie Investitionen in nachhaltige Bauweisen und ressourcenschonende Technologien.

Solche Auszeichnungen sind nicht nur nützliche Informationen für Außenstehende wie potenzielle Kunden oder Lieferanten, sondern auch für die Mitarbeitenden und letztendlich auch für Investoren relevant.



Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps wie PORR auf der INVEST 2026 in Stuttgart



PORR auf der INVEST: Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Eines davon ist die PORR. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter bspw. von PORR persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026" oder registrieren Sie sich hier: https://small-microcap.eu/invest/

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PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links

https://www.horizont-europa.de/de/Programm-1710.html

https://www.porr.de/news-presse/mitteilungen/detail/digital-champion-sechster-titel-bestaetigt-konsequente-digitalstrategie-der-porr

https://www.porr.de/news-presse/mitteilungen/detail/porr-erhaelt-auszeichnung-fuer-sehr-hohe-unternehmerische-verantwortung

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Enthaltene Werte: AT0000609607