Die Kaufempfehlung des AKTIONÄR in Ausgabe 15 hat bislang gut gegriffen. Jetzt rückt bei Pfisterer der nächste (charttechnische) Meilenstein in den Fokus. Denn hinter dem jüngsten Rückenwind steckt mehr als nur ein freundliches Marktumfeld: Auch operativ bleibt die Story des Energiewende-Zulieferers intakt.Für den jüngsten Anstieg gibt es zwei wesentliche Treiber. Zum einen hat die Entspannung im Nahen Osten die Risikobereitschaft der Anleger wieder erhöht. Gerade bei Nebenwerten wie Pfisterer sorgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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