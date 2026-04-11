© Foto: adobe.stock.comEine satte Dividendenrendite mit stabilem Cashflow kommt aus Finnland.UPM-Kymmene ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen grafische Papiere, darunter Zeitungs- Magazinpapier, und Spezialpapiere sowie Etikettenmaterialien. IBei klebenden Etiketten ist das finnische unternehmen sogar Weltmarktführer. Mit einem Umsatz von rund 9,7 Milliarden Euro im Jahr 2025 und etwa 16.500 Mitarbeitern weltweit zählt das Unternehmen zur globalen Spitze der Forst- und Materialindustrie. Das bewirtschaftete Waldgebiet ist größer als Hessen. Das Geschäftsmodell geht aber über die Holzverarbeitung hinaus. Das Unternehmen diversifiziert stark in andere Bereiche, zum Beispiel in Biochemie. Ein …Den vollständigen Artikel lesen
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