Die Märkte erfordern aktuell vor allem eines: einen kühlen Kopf, Geduld und eine Strategie. Das "Kirchhoff-System" vereint diese Eigenschaften in einem Börsendienst - und erntet dafür den entsprechenden Erfolg.Geopolitische Unsicherheiten, Krisen und Kriege sowie wildes politisches "Getwittere" haben die Märkte in den vergangenen Monaten regelrecht durchgeschüttelt. Jüngstes Beispiel: der Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran. Ereignisse, die sich auf die sensiblen Weltmärkte mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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