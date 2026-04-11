Cloud-Wachstum zieht an, Softwarewerte bleiben unter Druck. Doch genau in dieser Spaltung sieht DNB-Fondsmanager Marius Wennersten neue Chancen. Wo Anleger jetzt genauer hinsehen sollten. Besonders robust zeigt sich aus seiner Sicht die Infrastruktur. Die Investitionen der großen Cloud-Anbieter treiben das Wachstum kräftig an. Amazon Web Services steigerte sein Wachstum im Jahresvergleich von zwölf auf 24 Prozent, Microsoft Azure von 32 auf 39 Prozent und Google Cloud ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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