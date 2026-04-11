Die Stadtwerke Neuss haben sechs weitere Elektrobusse in den Linienbetrieb aufgenommen. Bei den neuen Gelenkbussen handelt es sich erstmals um Fahrzeuge des chinesischen Herstellers BYD. Insgesamt verfügen die Stadtwerke in ihrem Fuhrpark jetzt über 17 rein elektrische Busse. Für die Stadtwerke ist es die erste Bestellung bei BYD. Nach Angaben der Stadtwerke setzte sich BYD in dem Vergabeverfahren vor allem wegen des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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