Goldman Sachs sieht eine mögliche neue Aufwärtsdynamik im Leitindex S&P 500, da algorithmische Investoren verstärkt in US-Aktien zurückkehren könnten. Nach dem jüngsten geopolitisch getriebenen Abverkauf, insbesondere im Zuge des Iran-Konflikts, wurden Positionen massiv reduziert. Nun rücken vor allem systematische Strategien wie CTAs wieder in den Fokus der Marktteilnehmer. Die Konsequenz: Ein erheblicher Kapitalzufluss könnte kurzfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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