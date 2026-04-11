Der österreichische Entwickler hat die Entscheidung, die Nutzung seines KI-Tools in Claude mit Zusatzkosten zu belegen, scharf kritisiert. Jetzt wurde sein Konto wegen "verdächtiger' Aktivitäten gesperrt. Letzte Woche sorgte Anthropics Ankündigung, die Nutzung von Openclaw in Claude mit zusätzlichen Gebühren zu belegen, für Unmut - allen voran bei Openclaw-Entwickler Peter Steinberger. Er und Vorstandsmitglied Dave Morin hatten noch versucht, Anthropic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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