Genau 8.206 Elektroautos wurden im März in Österreich neu zugelassen. Das sind 34 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und entspricht einem Marktanteil von 24,9 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen des Landes. Damit war fast jeder vierte neue Pkw der Alpenrepublik im vergangenen Monat ein Elektroauto. Damit konnten die rein elektrischen Pkw ihren Marktanteil im Vergleich zum Januar (20,5%) und Februar (20,9%) noch einmal steigern. Mit 8.206 Elektroautos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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