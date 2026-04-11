GOLD: Nachhaltiger Ausbruch benötigt! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 16/2026

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis bewegt sich aktuell in einer Seitwärtsphase mit leicht bärischer Tendenz. Laut unserer Gold Prognose bleibt die Marke um 4.900 USD entscheidend für neue Aufwärtsimpulse, während unterhalb von 4.650 USD weitere Rücksetzer drohen.

? Goldpreis Key Takeaways

?? Gold aktuell : Seitwärtsbewegung nach mehreren positiven Wochen

: Seitwärtsbewegung nach mehreren positiven Wochen ?? Gold Prognose : Leicht bärische Tendenz (55 - Wahrscheinlichkeit)

: Leicht bärische Tendenz (55 - Wahrscheinlichkeit) ?? Wichtige Widerstände : Bereich um 4.875 - 4.905 USD

: Bereich um 4.875 - 4.905 USD ?? Kritische Unterstützung : Zone um 4.650 USD (SMA20)

: Zone um 4.650 USD (SMA20) ?? Bullishes Szenario : Ausbruch über 5.025 USD aktiviert weiteres Potenzial

: Ausbruch über 5.025 USD aktiviert weiteres Potenzial ?? Bärisches Szenario: Bruch der 4.650 USD könnte Korrektur auslösen

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 11.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

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