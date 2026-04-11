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XTB
11.04.2026 11:48 Uhr
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GOLD: Nachhaltiger Ausbruch benötigt! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 16/2026

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis bewegt sich aktuell in einer Seitwärtsphase mit leicht bärischer Tendenz. Laut unserer Gold Prognose bleibt die Marke um 4.900 USD entscheidend für neue Aufwärtsimpulse, während unterhalb von 4.650 USD weitere Rücksetzer drohen.

? Goldpreis Key Takeaways

  • ?? Gold aktuell: Seitwärtsbewegung nach mehreren positiven Wochen
  • ?? Gold Prognose: Leicht bärische Tendenz (55 - Wahrscheinlichkeit)
  • ?? Wichtige Widerstände: Bereich um 4.875 - 4.905 USD
  • ?? Kritische Unterstützung: Zone um 4.650 USD (SMA20)
  • ?? Bullishes Szenario: Ausbruch über 5.025 USD aktiviert weiteres Potenzial
  • ?? Bärisches Szenario: Bruch der 4.650 USD könnte Korrektur auslösen
 - Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

  • Aktuelle Gold Analyse am 11.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

  • Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

  • geschrieben von Jens Chrzanowski

GOLD Wochenausblick - Prognose fuer aktive CFD Daytrader am 11.04.2026 zum Goldpreis

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