Die Unsicherheit an den Börsen ist hoch und die aktuelle Schwächephase könnte noch nicht vorbei sein. Eine Statistik zeigt nun glasklar, wie stark es an der Börse nach unten geht und wann sich wieder ein Einstieg lohnt. Die Unsicherheit an den Börsen ist wieder stark angestiegen und die Kurse springen entsprechend stark in beide Richtungen. Doch wie geht es in dieser Situation weiter? Die Statistik zeigt hier ein eindeutiges Muster: Es wird weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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