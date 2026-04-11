Hohe Dividendenrenditen sind rar. Barron's setzt deshalb auf Aktien mit frischer Dividendenerhöhung und niedriger Ausschüttungsquote. Genau dort könnte schon bald der nächste Schub lauern. Die Dividendenrendite des S&P 500 liegt laut Barron's derzeit bei nur 1,2 Prozent. Außerhalb der Dotcom-Blase war sie nie niedriger. Damals hatte sie 1,1 Prozent erreicht. Grund dafür ist vor allem der Aufstieg großer Technologiekonzerne, die Wachstum oft höher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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