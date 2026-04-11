© Foto: adobe.stock.comAbermals wurde eine aussichtsreiche Erholung des Goldpreises abverkauft. Das schürt unter Anlegern und Investoren Sorgen und Ängste. Wie ist das Ganze einzuordnen? Droht Gold jetzt tatsächlich ein gewaltiger Absturz? Goldpreis scheitert an wichtiger Marke Der Iran-Krieg bzw. dessen Verlauf bestimmt das Handelsgeschehen im Goldsektor. Zur Wochenmitte zogen Gold und Silber, aber auch Platin kräftig an, nachdem die Waffenruhe bekannt wurde. Der Goldpreis schoss zunächst eindrucksvoll über die wichtige Marke von 4.800 US-Dollar, geriet aber im entscheidenden Moment unter Druck. Statt die Bewegung in Richtung 5.000 US-Dollar voranzutreiben und damit die Trendwende entscheidend zu forcieren, …Den vollständigen Artikel lesen
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