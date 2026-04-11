Arbeitest du noch oder sinnstiftest du schon? New Work klingt in vielen Branchen noch nach Utopie. Doch selbst Verkehrsbetriebe beweisen: Auch kleine Schritte im Kampf gegen den Fachkräftemangel zahlen sich aus. Die New Work Evolution 2026 zeigt, wie es geht. New Work gegen Fachkräftemangel: Jobsharing, Remote Work, Diversity - die moderne Arbeitswelt ist voller Buzzwords. Doch häufig fehlt die Substanz. Dabei ist eine zeitgemäße Unternehmenskultur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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