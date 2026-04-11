Diese Aktie hat nicht nur ein extrem solides Geschäftsmodell und eine günstige Bewertung zu bieten. Darüber hinaus erschließt das Management nun einen Billionenmarkt, was enormes Wachstumspotenzial bringen könnte. Der Versicherer Generali gilt allgemein als eine solide Aktie und ist mit einem KGV von 13 sowie einer Dividendenrendite von 5,0 Prozent auch noch sehr attraktiv bewertet. Doch zusätzlich hat das Unternehmen noch einiges an Wachstumspotenzial. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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