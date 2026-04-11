© Foto: wO-ChatGPTTraumrendite und keine extra Quellensteuer: Die britische MONY Group lockt mit einer üppigen Ausschüttung - ein Geheimtipp oder gibt es einen Haken?Nachdem wir uns im vergangenen Dividenden-Radar mit General Mills und der Frage beschäftigt haben, ob 127 Jahre Dividende und eine hohe Rendite eher für ein Schnäppchen oder schon für eine Frühstücks-Falle sprechen, geht es diesmal nach Großbritannien. Dort sitzt mit der MONY Group ein Unternehmen, das vielen Anlegern auf den ersten Blick kaum etwas sagt, dessen Marken aber in Großbritannien Millionen Verbraucher kennen. MONY betreibt eine technikgetriebene Spar- und Vergleichsplattformen, die Haushalten helfen soll, bei Versicherungen, …Den vollständigen Artikel lesen
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